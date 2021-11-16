حلاق السيدات".. أعمال صنعت استيفان روستي الشرير خفيف الظل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مثل هذا اليوم ولد الفنان الكبير استيفان روستي، والذي اشتهر بأداء شخصية الشرير خفيف الظل، فقدم أدواره بطريقة محببة لقلوب الجمهور، جعلت منه واحدا من أعمدة الفن العربي، رغم كونه نمساوي الأصل، حيث ولد لأم إيطالية وأب نمساوي، كان يعمل سفيرا بالقاهرة.

توفي "روستي" عام 1964، عن عمر ناهز 72 عام، تاركا خلفه قائمة طويلة من الأفلام المميزة التي أثرت السينما العربية، وبعض الإفيهات الشهيرة، مثل "نشنت يا فالح"، "في صحة المفاجآت"، "طيب أروح أتحزم وأجيلك".

أشهر الأفلام التي شارك فيها الفنان الكبير، استيفان روستي:

-آخر شقاوة

جسد استيفان، في هذا الفيلم، شخصية "كوهين" والد "ليشع" اليهودي البخيل، الذي يتعرف على ثلاثة شباب، ويبتز أحدهم حينما تلجأ ابنته لادعاء أنها أنجبت طفلا منه، غير أن هذه الحيلة تنكشف حينما تظهر والدة ووالد الطفل، والفيلم بطولة حسن يوسف، أحمد رمزي، ميمي جمال، محمد عوض.

-حلاق السيدات

قدم الفنان الراحل في هذا الفيلم شخصية "رشيد"، الذي يترك زوجته بعد استيلاءه على أموالها، ويحاول التودد لفتاة أخرى، بينما تقوم طليقته بتسليط "زيزو" حلاق السيدات لإغرائها بأنه يمتلك ثروة طائلة، حتى تبتعد عن زوجها، الفيلم بطولة إسماعيل ياسين، عبد السلام النابلسي، زينات صدقي، كريمة، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.

-تمر حنة

واحد من أشهر الأفلام في السينما المصرية، وجسد "روستي"، في هذا الفيلم شخصية "رستم" الذي يحاول خداع "الباشا" باتفاق مع ابنه، بأن الراقصة "تمر حنة"، هي ابنة أخته "ياسمين"، وأنها تمتلك ثروة كبيرة، الفيلم بطولة أحمد رمزي، رشدي أباظة، نعيمة عاكف، سراج منير، زينات صدقي.

-سيدة القصر

قال استيفان روستي، في هذا الفيلم واحد من أشهر إفيهات السينما المصرية، حينما طلب من الفنانة فردوس محمد، الرقص قائلا "مدام تسمحيلي بالرقصة دي"، لترد عليه قائلة "حد حايشك يا أخويا ما ترقص"، ليقول" كدة، طيب أروح أتحزم وأجيلك، الفيلم بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، زوزو ماضي.

-حرام عليك

اشتهر هذا الفيلم بين الجمهور باسم "مومياء إسماعيل ياسين"، وجسد "روستي"، في هذا الفيلم شخصية طبيب يحاول استخراج مخ عالم مصري كبير من جثته المحنطة، بعد أن يقوم بنزع مخ أحد الأشخاص، والفيلم بطولة إسماعيل ياسين، لولا صدقي، عبد الفتاح القصري، ومن تأليف جمال حمدي، وإخراج عيسى كرامة.