” رحلة العذاب ” .. فريال يوسف تكشف سبب ابتعادها عن الفن في السنوات الماضية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - حلت الفنانة ” فريال يوسف ” ضيفة في برنامج ” الحياة اليوم ” مع الإعلامية ” لبنى عسل ” على هامش عرض حكاية ” سكر مر ” التي تشارك في بطولتها ضمن أحداث مسلسل ” ورا كل باب ” .

وخلال اللقاء كشفت فريال يوسف عن تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية في السنوات الماضية بسبب المرض ورحلة العلاج التي بدأت بها منذ عام 2018 .

وأشارت فريال يوسف أنها فضلت عدم الإعلان عن مرضها وتفاصيل رحلة علاجها التي كانت بين مصر وألمانيا لكون هذا الأمر شخصي .

فقالت : ” لما اتنقلت للمستشفى يوم 16 نوفمبر 2018 كتمت على الموضوع تمامًا وحتى عيلتي مقولتلهومش عشان مكنش ينفع أخضهم هما عايشين في بلد تانية .. اتحجزت 10 أيام في المستشفى وبدأت رحلة العذاب ” .

وتابعت عن وضعها الصحي بالوقت الحالي : ” الحمد لله بقيت بنسبة 80 في المئة أحسن ورجعت لشغلي لأن وقت المرض مكنتش قادرة أعمل مسلسلات لأنها بتاخد وقت كتير ” .

وأضافت فريال يوسف أنها كانت قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل ” القاهرة كابول ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي بسبب مرضها وأن هذا الأمر كان ضد إرادتها ولكنها استمعت لأوامر الأطباء الذين منعوها من ذلك والنظام العلاجي التي كانت تسير عليه .

واستكملت : ” الحمد لله بمجهود من كل الدكاترة وبفضل ربنا ودعوات أهلي بعد كده لما عرفوا .. أنا مبدورش على التريند والناس فيها اللي مكفيها وأنا مش بدور على استعطاف الناس ” .

واستطردت الفنانة فريال يوسف : ” تكتمت على الموضوع واتعالجت من سكات فضلت شهور رايحة جاية على برة وكان فيه حلول ساعدتني إنه يخففوا عني الألم .. والحمد لله دلوقتي رجعت للمسلسلات ومستعدة أرجع أقوى من زمان وأقدم حاجات أحلى من اللي قدمتها ” .