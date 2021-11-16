كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا في الآونة الأخيرة حول وجود علاقة عاطفية بين الفنان ” عمرو دياب ” والفاشينيستا اللبنانية ” تيارا واهب ” .
وذلك بعد نشر عمرو دياب صورة تجمعه بتيارا واهب وكتب في تعليقه عليها إسم أغنيته ” إتقل واراضي ” .
وكشفت تيارا واهب حقيقة هذه الشائعات في تصريحات لها لبرنامج ” The Insider بالعربي ” حيث أكدت على أن هذه الصورة ترجع إلى مشاركتها لعمرو دياب في إعلان .
فقالت : ” الصورة متعلقة بظهوري معه في إعلان ولا يوجد علاقة عاطفية بيننا .. أنا من معجبيه وأعتقد أنه محبوب من الجميع كما تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه وأتلقى منه النصائح ” .
وتابعت الفاشينيستا اللبنانية : ” هو يلهمني ويحفزني جدًا في كل مرة أتحدث فيها معه .. شرف لي أن أتعرف عليه والتحدث معه عن أمور مهمة بالنسبة لي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إرتباط عمرو دياب بالفاشينيستا اللبنانية ” تيارا واهب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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