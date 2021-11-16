فضل شاكر يحصد المزيد من النجاح.. “قاعد مكانّا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية فضل شاكر الجديدة بعنوان “قاعد مكانّا”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من طرحها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ومنذ صدورها تتصدّر الأغنية المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في لبنان ومصر والسعودية والإمارات والمغرب وعدد من البلدان العربية.

وتنتمي أغنية “قاعد مكانّا” إلى الأعمال الرومانسية، من كلمات أحمد المالكي، وألحان إسلام زكي، وتوزيع إلهامي الدهيمه وأحمد حسام. أما كليب الأغنية، فتم تنفيذه ما بين بيروت والأردن، وحمل توقيع الفنان منذر رياحنة، بإشراف عام من إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: “قاعد مكاننا وبسرح معاك شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا.. قاعد مكاننا وبسرح معاك شايف بدالنا صورنا.. مش قولنا دايماً هاشوفك هناك غيرنا ب ايدينا قدرنا..”.

يذكر أن الفريق الفني لـ فضل شاكر يواصل العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة، على عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها تباعاً بألوان غنائية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبيضاء.