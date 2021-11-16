زينة عن أحمد عز : ” من ساعة ما خلعته نسيته “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - حضرت الفنانة ” زينة ” ندوة أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة على هامش تكريمها في قصر السينما ضمن برنامج ” نجم وندوة ” .

وخلال الندوة تلقت زينة سؤالا حول علاقتها في الوقت الحالي بالفنان ” أحمد عز ” .. وهو الأمر الذي أثار إنزعاجها وطالبت بعدم الحديث عنه وتداول أخباره بعد ذلك .

وأشارت زينة في حديثها بخصوص القضايا القائمة بينها وبين أحمد عز إلى أنها لا تعلم عنها شيئا وأن المحامي الخاص بها هو من يتولى كل شئ حيث تترك له الأمر كليا .

فقالت : ” هرد عليك عشان مايقولوش ماردتش .. أنتوا مازهقتوش؟ أنا معرفش عن الموضوع حاجة أنا بشوفها زيي زيكوا .. أنا من ساعة ما خلعته أنا نسيته ونسيت القضايا ونسيت كل حاجة ” .

وتابعت : ” المحامي لما بيكلمني بقوله اعمل اللي أنت شايفه .. وبعرف الأخبار من الجرايد .. خلاص الجمهور زهق منكوا وبقى يقولي ايه احنا مش هنخلص .. اخلصوا بقى ” .