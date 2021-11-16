زوج نيللي كريم ينفعل على معجبيها : ” إيه المهزلة دي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إنفعال زوج الفنانة ” نيللي كريم ” لاعب الاسكواش السابق ” هشام عاشور ” على عدد من المعجبين خلال حضورهما مهرجان قرطاج السينمائي في تونس .

وظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد من الأشخاص حول نيللي كريم لالتقاط الصور التذكارية معها وهو الامر الذي رفضه هشام عاشور معربا عن غضبه من تصرفاتهم .

فقال هشام عاشور منفعلا : ” مفيش صور .. مش هناخد صور مع حد .. إيه المهزلة دي ” .. ثم قام بأخذ يد زوجته نيللي كريم وتوجها ليستقلا سيارة بانتظارهما .

يذكر أن أن مهرجان أيام قرطاج السينمائية كرم الفنانة نيللي كريم تقديرا لمسيرتها في السينما المصرية مع كبار المخرجين .