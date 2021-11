“محارب الصحراء”.. أوّل إنتاج سينمائي عالمي لـ”استوديوهات MBC”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت “استوديوهات MBC”- المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC” – عن تعاونها مع شركتَي الانتاج العالميتيْن “JB Pictures” و”AGC Studios” لإنتاج الفيلم المَلحمي “محارب الصحراء – Desert Warrior” الذي تدور أحداث مشاهده الرئيسية في نيوم وتبوك في المملكة العربية السعودية. يؤدّي دور البطولة نخبة من الممثلين العالميين والعرب أبرزهم النجم أنتوني ماكي، الذي يلعب دور “كابتن أميريكا” بجزئه القادم، ويشاركه البطولة النجمة عايشة هارت، والممثل الكبير سير. بن كينغسلي، وشارلتو كوبلي، والنجوم غسان مسعود، وسامي بوعجيلة، ولميس عمار، وجيزا روهريغ.. وآخرين.

يأتي العمل ليشكل إنجازاً سينمائياً عالمياً نوعياً لـ “استوديوهات MBC” لناحية كونه أضخم فيلم تنتجه حتى الآن، فضلاً عن كونه أول فيلم عالمي بهذه الضخامة يُصوّر في مدينة نيوم السعودية بدعم من قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، التي تُعد مركزاً لتحفيز الصناعة الإعلامية الإقليمية في المنطقة من خلال احتضانها ودعمها لإنتاجات كبرى عالمية وإقليمية ومحلية.

في هذا السياق قالت زينب أبو السمح، المديرة العامة لـ “استوديوهات MBC” في السعودية: “نحن فخورون بهذا العمل الذي شهد تعاوناً مع كبرى الأسماء العالمية سواءً في الإنتاج والإخراج والكتابة أو في التمثيل.” وأضافت أبو السمح: “يأتي فيلم “محارب الصحراء – Desert Warrior” ليجسّد عملياً استراتيجية “استوديوهات MBC” وتوجّهها نحو انتاج محتوى محلي رائد يروي قصص المنطقة ويحمل مواصفات عالمية، ليستهدف بذلك المشاهدين في كل مكان حول العالم.” وختمت أبو السمح بالتشديد على القيمة المضافة للطاقم التمثيلي الذي يضم نخبة الأسماء العالمية والعربية، معتبرةً ذلك بمثابة “الحلم الذي تحقق، حيث اجتمعت كوكبة من النجوم العرب والعالميين في تجربة سينمائية ملحمية من شأنها أن تسلّط الضوء على المخزون الحضاري والتراثي الغني لمنطقتنا، فضلاً عن وضع المملكة العربية السعودية على خارطة الإنتاجات السينمائية العالمية الرائدة”.

من جانبه قال المنتج جيرمي بولت من شركة “JB Pictures”: “سيحظى المشاهدون بمتابعة عمل سينمائي ملحمي بامتياز، يضيء على مرحلة تاريخية هامة شهدت وقوع أشهر المعارك والصراعات.” وختم بولت: “يضم العمل مزيجاً من الأكشن والتشويق، ويتخذ من الصحراء والجبال والبيئة الجغرافية السعودية الساحرة حاضناً لأحداثه الغنية بالإثارة والشجاعة والبطولات.”

بدوره قال واين بورغ، المدير الإداري للصناعات الإعلامية في نيوم: “إن استقطاب مدينة نيوم لإنتاج سينمائي عالمي ضخم بحجم (محارب الصحراء – Desert Warrior) يعكس بوضوح الثقة العالية التي يضعها قطاع صناعة السينما العالمية في قدرتنا على احتضان وإنجاح المشاريع السينمائية الكبرى وفق أعلى المواصفات العالمية.” وأضاف بورغ: “إن وفرة المواقع التي تحتضنها نيوم وتنوّعها، إضافة إلى فريقنا الإنتاجي الخبير والمتمرّس وفق أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن الحوافز القيّمة التي نقدمها، هي عوامل تجعل من مدينة نيوم وجهة جاذبة لصنّاع الأفلام وشركات الإنتاج الرائدة حول العالم.”

الجدير ذكره أن أحداث فيلم “محارب الصحراء – Desert Warrior” تدور في القرن السابع الميلادي، حيث كانت شبه الجزيرة العربية آنذاك تضم قبائل متناحرة تخوض صراعات دائمة، فيما كان الشاه الساساني كسرى (الذي يلعب دوره الـممثل الكبير سير. بن كينغسلي) يحظى بسمعة مخيفة نتيجة لجبروته وتسلّطه. وعندما ترفض الأميرة هند (تلعب دورها النجمة عايشة هارت) بنت الملك النعمان بن المنذر (غسان مسعود) أن تكون واحدة من محظيّات كسرى، تنشأ مواجهة كبرى يكتب التاريخ على إثرها صفحة جديدة من صفحاته الخالدة، وذلك عبر معركةٍ ملحميّة ستغيّر وجه المنطقة إلى الأبد. فما الذي سيجري حين يقرّر الملك النعمان بن المنذر الفرار مع ابنته هند من بطش كسرى وقواته التي يتزعّمها قاؤده جلابزين إلى الصحراء والوثوق بقاطع طريق شاب لا يضاهيه أحد في الفروسية (أنتوني ماكي)؟ وهل ستنجح هند في استنهاض القبائل العربية للاتحاد معاً والوقوف في وجه جيش كسرى الذي يفوقهم عدداً وعتاداً؟

نجوم العمل، المخرج، الكتّاب

يشارك في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم العالميين والعرب أبرزهم: أنتوني ماكي، الذي يعلب دور “كابتن أميركيا” بجزئه القادم، وفي سجلّه أفلام عالمية أخرى أبرزها “The Hurt Locker”، “Avengers: Endgame”، “The Banker”.

كما يشارك في دور البطولة النجمة عايشة هارت، التي يضم سجلها أفلام عالمية مثل “Mogul Mowgli”، “Colette”، “We Are Lady Parts”.

يشارك كذلك في البطولة النجم شارلتو كوبلي، الذي لعب الدور الرئيس في فيلم الخيال العلمي الشهير “District 9”. والنجم غسان مسعود الذي لعب دور صلاح الدين الأيوبي في الفيلم العالمي “Kingdom of Heaven”. والنجم الفرنسي سامي بوعجيله الحائز على جائزة سيزار مرتين وفي جعبته أعمال مثل “Hors-la-loi”، “Les Temoins”، “Indigenes”. والنجمة لميس عمار التي شاركت في أفلام “Sandstorm”، “Sirens”،”A Tramway to Jerusalem”. والنجم جيزا روهريغ الذي شارك بأفلام عالمية مثل “Son of Saul”، “To Dust”، “Resistance”. إضافة إلى الممثل الكبير الغني عن التعريف سير. بين كينغسلي الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم “غاندي”، وجائزة الـ غولدن غلوب، وكذلك جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، وفي جعبته أفلام مثل “Night at the Museum”، “Secret of The Tomb”، “Iron Man 3″، “Schindler’s List” وغيرها.

يحمل “محارب الصحراء – Desert Force” توقيع المخرج البريطاني روبرت وايات، الذي ترك بصمته الإخراجية على أفلام عالمية مثل “Rise of the Planet of Apes”، “The Mosquito Coast”.

وإضافةً إلى تسلمه قيادة الدفة الإخراجية لفيلم “محارب الصحراء – Desert Warrior”، فقد شارك وايات بنفسه في كتابة السيناريو إلى جانب الكتّاب: إيركا بيني “”Captive State، وديفيد سيلف “Road to Perdition”، وغاري روس الحاصل على ترشيح لجائزة الأوسكار، وفي سجله أفلام على غرار: “Seabiscuit”، “The Hunger Games”.

