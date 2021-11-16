شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تشوق جمهورها ومتابعيها: "يوم 20-11 فى مصر انتظروا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة نوال الزغبى، جمهورها و متابعيها لمفاجأة تعد لها في القاهرة، واكتفت بكتابة تغريده عبر حسابها على تويتر، قائلة:" يوم السبت 20-11 في مصر انتظروا"، وأعرب متابعيها عن سعادتهم متسائلين عن المفاجأة هل هي حفلة غنائية أم تصوير أغنية.



نوال الزغبى

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" رسميًا عبر قناتها على يوتيوب، بعد أن تم تسريبها مؤخرًا وإحداثها حالة من الجدل عب منصات السوشيال ميديا، معربة عن سعادتها بطرح الأغنية، قائلة عبر حسابها على تويتر: "أخيرًا نقطة" انتهى متاحة الآن على قناتى على يوتيوب، استمتعوا بها".

وسبب تسريب الأغنية حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، حيث قال مارسيل، شقيق النجمة اللبنانية نوال الزغبى، تعليقا على تسريب جزء من الأغنية كاشفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأغنية تم تسريبها من أحد الأشخاص، بعد أن غنتها نوال فى إحدى المناسبات الخاصة وكانت عبارة عن خطوبة من حوالى 4 سنوات، وتفاجأنا بتسريبها، ولم تكن ملك نوال، مشيرا إلى أنه قام بحذفها من على موقع يوتيوب، ولكن هناك بعض المنصات أخذتها وقامت بتشييرها.

وكانت نوال نشرت تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها (نحنا لبعض) هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".

وشاركت مؤخرا النجمة نوال الزغبى صورة جديدة لها مع ابنها جورج فى ظهور نادر له، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "صار شاب الله يحمى كل أولاد العالم.. أول مرة جورجي بيقبل يتصوّر"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعي نوال فور نشرها، وركزت الكثير من التعليقات على الشبه الكبير بينهما.