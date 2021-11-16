شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تشارك بالتعليق الصوتى فى فيلم عن خبير التجميل محمد الصغير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سوسن بدر بتقديم الأداء الصوتي فى فيلم وثائقي قصير عن رحلة خبير التجميل الراحل محمد الصغير بعنوان "حلم"، والذي يروي قصة حياة أشهر خبير تجميل بالوطن العربي، ويتضمن الكثير من الصور النادرة له في شبابه والتي جمعته بعدد من النجوم العرب و الأجانب، ونشرت سوسن بدر الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"سعيدة بمشاركتي الصوتية في فيلم قصير عن مسيرة الصديق و الاخ محمد الصغير و من اخرج محمود رشاد".

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، يوم 29 يناير الماضى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



سوسن بدر



محمد الصغير



محمد الصفير

وأحيت الإعلامية مها الصغير الذكرى الأولى لميلاد والدها خبير التجميل محمد الصغير، عقب رحيله شهر يناير الماضى، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووجهت له رسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مؤكدة أنها تفكر به طوال الوقت وتسمع نصائحه دائما.



الصغير



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صورة نادرة

وكتبت مها الصغير، فى رسالتها لإحياء ذكرى ميلاد والدها: "فكرت فيك اليوم، لكن هذا ليس جديدًا، فكرت فيك بالأمس وفى اليوم السابق، أفكر فيك حرفيًا طوال الوقت.. أفكر فيك بصمت.. ما زلت أتصل برقمك وما زلت أرسل لك رسائل نصية تخبرك بأشياء لم تتح لى الفرصة لأقولها.. يبدو الأمر مجنونًا ولكنى أفكر فيك بصمت وأسمعك صوت يخبرنى متخافيش طول ما انا عايش أسمع ملاحظاتك الصوتية وأسمع ضحكتك كل يوم".

وتابعت: "أنظر إلى صورك الآن بطريقة مختلفة، أرى أن لديك ميزات خاصة جدًا.. عيناك تبتسمان، لكن مليئة بالرحلة الشاقة والطويلة التي مرت.. أتذكر يديك وما زلت أشعر بها.. يد رجل يحكي قصة، قصة عن نجم صاعد، أيد متعبة وخشنة"، وأضافت "ذكراك هي الشيء الوحيد الذي يبقيني عاقلة.. لقد علمتني أشياء كثيرة، ولكن هناك شيء واحد لم تعلمني إياه، وهو كيف أكون قادرة على العيش بدونك الله معك الآن في الجنة، لديّك فى قلبى.. عيد ميلاد سعيد حبيبي حتى نلتقي مرة أخرى بطلي".