شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم "حافية القدمين" أثناء تدريبات الرقص بكواليس "مية وخمسين"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حافية القدمين فى كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مية وخمسين"، وذلك خلال تدريبها علي أداء حركات الرقص في الأغنية، التي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أيام من طرحها.



نانسي عجرم



نانسي عجرمم



نانسي

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، منذ أيام كليب أغنيتها "مية وخمسين" والتي طرحتها على طريقة السينجل منذ 3 شهور، وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق.

وظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم لأول مرة منذ شائعات انفصالهما التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، ونشر حساب محبي نانسي عجرم الرسمي، صورة لهما خلال تجمع عائلي، لينفي الثنائي الشائعات والتي بدأت بمنشور الإعلامى اللبنانى "إيلى باسيل" الذي أثار الشكوك حول انفصالهما​، بعد نشره صورة الثنائى مع تعليق: "عاتب ولوم من غير فراق.. أكيد هنوصل لاتفاق.. لو مش عشانا فى حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".

من جانبها تجاهلت نانسى عجرم تلك الأنباء وكان أول منشورتها ببعد تلك الأقاويل، نعى للفنان اللبنانى بيار جماجيان الذى وافته المنية الخميس، وكتبت نانسي، عبر حسابها على إنستجرام: "ضحكة من ضحكاتنا راحت.. الله معك بيارو وين ما بتكون.. رح نشتقلك".

واستمرارًا لمسلسل التجاهل ظهرت نانسى فى صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا عليه حزام أسود، ونالت الصور إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى جمالها وإطلالتها.