شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "هتروق وتحلى" بنادى السينما بمركز الحرية والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادى "سينما الشباب"، الذى يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته فى تمام السادسة، مساء يوم السبت القادم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ، ويعرض خلال الفعالية الفيلم الروائي "هتروق وتحلي" بطولة مونيا ورضا ادريس ومجموعة من الشباب واخراج عمر مصطفي.

وتدورأحداث الفيلم حول عدم استسلام الشباب للاحباط و الإكتئاب والعمل علي النجاح والحياة بسلام في إطار درامي كوميدي، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائى "إسلام أحمد على" والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد على

جدير بالذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.