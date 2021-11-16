السبت .. "القومي للسينما" يعرض فيلم "هتروق وتحلى" بمركز الحرية والإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يواصل نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته في تمام السادسة، مساء يوم السبت القادم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ويعرض خلال الفعالية الفيلم الروائي "هتروق وتحلى" بطولة مونيا ورضا إدريس ومجموعة من الشباب وإخراج عمر مصطفى.

تدور أحداث الفيلم حول عدم استسلام الشباب للإحباط والاكتئاب والعمل على النجاح والحياه بسلام في إطار درامي كوميدي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وإدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.

جدير بالذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.