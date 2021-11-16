تامر حسني مكرمًا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في احتفالية ضخمة بمرور ٢٥ عامًا على تأسيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرّمت إدارة الجامعة الفنان المصري تامر حسني بحضور نخبة من شخصيات المجتمع. وامتلأت قاعة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعشاق ومحبي تامر حسني الذين حضورا احتفالية تكريمه.

وحرص تامر حسنى قبل بداية الحفل على تحية جمهوره، ومصافحة الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء في جامعة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ محمد فودة المستشار الإعلامي للجامعة.

وكرّمت إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تامر حسني بمنحه “قلادة الجامعة”، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء والنجاح.

من جانبه، شكر تامر حسني إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونشر صورًا من الإحتفالية على صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” وعلّق عليها قائلًا: كل الشكر لجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا و الدكتور خالد الطوخي رئيس الجامعه و الإعلامي الكبير محمد فوده، على تكريمي اليوم في احتفاليتهم الكبيره باليوبيل الفضي بمرور ٢٥ سنه على انشاء الجامعه”.

وأضاف: “كل الشكر لكم و الإعلاميه الجميله فرح علي و لكل جمهورنا الكريم ، و انتظروني ان شاء الله في حفلة جامعة مصر الكبرى الخاصه بالطلاب الموافق ٨ ديسمبر”.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني الاستثنائي مع صدور أحدث أغنياته “يا فرحة” من كلماته وألحانه وتوزيع علي فتح الله. وكليب الأغنية تولى إخراجه تامر حسني بنفسه أيضًا في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن.

ويتصدّر كليب “يا فرحة” منذ صدوره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” بأكثر من 7 ملايين مشاهدة، كما يتصدّر اسم الأغنية محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر في مصر، والسعودية والإمارات والمغرب وعدد من البلدان العربية.

كما أطلّ تامر في الإعلان الجديد لشركة الإتصالات المصرية “أورانج”، والذي حمل شعار “رحرﺡ ومتحسبهاش”. قدّم “حسني” بأفكار إبداعية مميّزة، 3 شخصيات لنماذج مختلفة من قلب الواقع، وجسد معانات هذه الشخصيات مع الباقات المحدودة التى لا تلبي احتياجاتهم من الإنترنت، كما ظهر بشخصيته الواقعية كفنان؛ ليخرج مجددًا عن المألوف بعالم الإعلانات التلفزيونية، في أضخم إنتاح لإعلان دعائي في مصر والوطن العربي.