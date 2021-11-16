من قلب الإمارات.. يارا تغني للطفولة تحت قبة ساحة الوصل في “إكسبو 2020”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة اللبنانية يارا “في احتفالات يوم الطفل العالمي”، في حفل فني ضخم تحييه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وأعلن حساب “اليونيسيف” على موقع “تويتر” عن الحفل الفني الذي ستحييه يارا، من خلال تغريدة تضمنت بوستر الحفل وجاء فيه: “سفيرة اليونسف الإقليمية يارا، في حفل موسيقي في إكسبو 2020 بدبي في اليوم العالمي للطفل، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 الساعة 2:30 بعد الظهر في قبة الوصل”.

وأعلن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم. ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

ومن المعروف أن يارا هي سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ويأتي حفلها بإكسبو 2020 دبي في اليوم العالمي للطفل، ليتيح لكل منا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

يُذكر أن يارا تحصد في الفترة الراهنة نجاح أولى أغنيات ألبومها اللبناني – المصري بعنوان “ملّيت” -وهي عنوان الألبوم- من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عبّاس صباح.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديوكليب في الامارات مع المخرج نويل باسيل الذي حرص على ترجمة العمل الرومانسي الدرامي المليء بالمشاعر إلى صورة جميلة، حيث ظهرت يارا وهي تشدو بصوتها الحساس والرقيق وتنقل معاناتها ومعاناة كل شخص يعيش نفس المشاعر ويتعرض للأذية من شريكه في الحياة.