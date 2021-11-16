شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تركب الجمل وتلتقط صورًا مع أصدقائها فى الأهرامات.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النجمة دينا الشربيني منطقة الأهرامات مع عدد من أصدقائها في أحدث ظهور لها، وظهرت بالصور وهي تركب الجمل و تلتقط عدد من الصور الطريفة بصحبة أصدقائها، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها فور نشرهاعبر حسابات محبي دينا الشربيني علي موقع "انستجرام".



دينا الشربيني وصديقتها (1)



دينا الشربيني وصديقتها (2)



دينا الشربيني وصديقتها (3)



دينا الشربيني وصديقتها (4)



دينا الشربيني وصديقتها (5)



دينا الشربيني

وتشارك دينا الشربيني حاليا في مسلسل "آخر دور" الذي انطلق تصويره الأسابيع الماضية، مع أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل "آخر دور"، في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض لى إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 12 حلقة، تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

ومن ناحية أخرى، انتهت دينا الشربينى من تصوير فيلم "حامل اللقب"، بالكامل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ومن المقرر الاستقرار على موعد عرض الفيلم فور الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج بالكامل، ويشاركها ببطولته كل من هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحى، ودنيا ماهر، وآخرين.

وكانت الفنانة دينا الشربينى قالت لـ" الخليج 365"، أن مايطلقه البعض من شائعات عن علاقتها بزميلها حسن أبو الروس غير صحيح، ولا توجد علاقة حب بينها وبين الممثل أبو الروس، مشيرة إلى أن تلك الشائعات سخيفة