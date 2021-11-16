شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا يوم 25 نوفمبر فى موسم الرياض بمشاركة عايض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام حفلا غنائياً، يوم 25 نوفمبر الجارى، ضمن حفلات موسم الرياض، ويشارك فى تلك الحفلة المطرب "عايض"، حيث من المقرر أن تقدم أنغام عدة أغانى لها قديمة وحديثة، وأبرزها "اكتبلك تعهد" الذى يطلبها الجمهور منها في كل حفلاتها.

وكانت قد أعلنت أنغام، عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة "هتشتاقوا"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقالت أنغام فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "هتشتاقوا.. قريباً، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري".

وحرصت النجمة أنغام مؤخرًا على حضور عرض مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، وذلك وسط حفاوة شديدة من المتواجدين باستقبالها، مثلما يظهر خلال الصور التى عكست فرحتها هى الأخرى بالتواجد خلال العرض الذى يضم كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والذى تم استئناف عروضه أمس على أن يقام الجمعة من كل أسبوع.

وانتهت أنغام مؤخراً من تسجيل حلقة مع الفنان أمير كرارة فى برنامجه "سهرانين" الذى يعرض على قناة on، وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن العديد من الأسرار الشخصية والصعوبات التى واجههتا فى بداية مشوارها كما قدمت العديد من أغانيها.