شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تغنى لـ ميادة الحناوى فى حفلها بالأوبرا بعد سنوات من الخلاف .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئت النجمة السورية أصالة جمهورها خلال حفلها بدار الأوبرا المصرية أول أمس، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، بغناءها للمطربة السورية ميادة الحناوي، واحدة من أشهر أغنياتها "حبينا وتحبينا"، وذلك بعد خلاقات بينهم ظلت لسنوات، والتي زادت بشكل كبير عقب الثورة السورية.

وقالت أصالة خلال وصلتها الغنائية في فيديو متداول لها من الحفل :"هغني لكم الآن بشخصيتي الجديدة المتجاوزة، حتى لو هي غلطت فيا، فنها مهم جدا وأغنيتها ذات تاريخ أكبر، وهي فنانة سورية كبيرة، هغني لميادة الحناوي حبينا واتحبينا، دي أول مرة أغني لها وأعتقد ممكن تكون آخر مرة، معرفش بكره هتزعل".

وكانت اختتمت النجمة السورية أصالة حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية سامحتك كتير، وتوجهت بالشكر لمصر والقائمين على الحفل ودار الأوبرا المصرية بعد الحفل الذي استمر قرابة 3 ساعات قدمت خلالها أجمل أغنياتها .

وأهدت النجمة أصالة أغنية "الورد البلدى" لزوجها فائق حسن، قائلة: "أهديها لزوجي وحبيبي وصديقى".

واعتذرت النجمة السورية أصالة عن حضورها متأخرة لحفلها إذ كان مقررا صعودها في تمام الثامنة مساء لتصعد في التاسعة والنصف.

وقالت أصالة مع بدء حفلها: أنا آسفة.. أول مرة في حياتي اتأخر وآخر مرة ، سعيدة بحضوركم وإن شاء الله تتبسطوا اليوم.