شكرا لقرائتكم خبر عن شريط وحيد عن معركة "القادسية" .. تعرف على تفاصيل ونجوم فيلم صلاح أبو سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر عام 636 ميلاديا، وفي السنة الـ 15 من الهجرة بدأت معركة القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم فرخزاد، وبها انتهى عصر الساسانيين، وقدمت السينما العربية فيلما بعنوان " القادسية " أخرجه صلاح ابوسيف ، من إنتاج دائرة السينما والمسرح العراقية ، ويحكي الفيلم قصة معركة القادسية العظيمة ، وتم انتاجه عام 1981، وتدور أحداثه عن معركة القادسية بأحداثها الحقيقية، وقدرت تكلفة الإنتاج بحوالي 4 ملايين دينار عراقي أي حوالي 15 مليون دولار وقتها .



فيلم القادسية

وتتناول الأحداث من بدايتها حيث تسلم سعد بن أبي وقاص القيادة من المثني بن حارثة بعدما أصيب في آخر معركة إصابات بليغة أدت لوفاته، ثم يتعرض الفيلم لتطورات الأحداث واستعدادات سعد بن أبي وقاص لفتح فارس، وإرسال رسل للإبلاغ قبل اللجوء للحرب، ومن جهة أخرى يجمع الفرس المعلومات عن المسلمين، ويحاولون استكشاف سر قوتهم وإصرارهم على مواجهة فارس.

ويصور الفيلم أحداث المعركة الكبرى والتي استمرت أيام، تناوب فيها المسلمون والفرس النصر والهزيمة، حتى انتهت بانتصار المسلمين وفتح البلدان ، وتتضمن الأحداث قصصاً فرعية منها زواج سعد بن أبي وقاض من أرملة المثنى، وقصة توبة الشاعر الذي كان يتعاطى الخمر لكنه كان حريصاً على الجهاد.

شارك في هذا الفيلم عدد كبير من الممثلين من كل الدول العربية فمن مصر كانت الفنانة الراحلة سعاد حسني في دور شيرين والفنان عزت العلايلي في دور سعد بن أبي وقاص، والفنانة ليلى طاهر في دور الملكة بوران وغيرهم من الممثلين المصريين والعراقيين، وهو من تأليف ثلاثة من كبار الكتاب، علي أحمد باكثير، صلاح أبو سيف ومحفوظ عبد الرحمن.