شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى تغنى وتتمايل على أغنية Hello فى حفل أديل الأخير .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مقدمة البرنامج أوبرا وينفري عن فيديو جديد تظهر وهي تتمايل وتغني على صوت أديل في حفلها الأخيرة والذي كان يتواجد به الآلاف من جمهورها والمشاهير باعتباره الحفل الأول لها بعد غياب 4 سنوات .



اوبرا ونفري تغن في حفل اديل

ونشرت اوبرا وينفري الفيديو علي صفحتها الخاصة علي موقع انستجرام وعلقت علها بـ " اديل تغني hello..متي ستقام الحفلة الموسيقية القامة؟"

وفي سياق متصل تحدثت النجمة العالمية أديل مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، عن فقدان وزنها وكان من المثير للدهشة أن مغنية Rolling In the Deep قالت إنها كانت تحاول حقًا مكافحة قلقها بعد الانفصال عن زوجها السابق، سيمون كونيكي.

اديل في حفل الجرامي

اديل قبل ما تفقد وزنها

اديل وابرا وينفري

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ديل

وأشارت أديل أن الأمر كان يتعلق بقلقها بعد الانفصال بشكل أساسي، وليس بقفدان الوزن وأضافت أنها كانت في أكثر نوبات القلق المرعبة بعد أن تركت زواجها، قائلة "نوبات القلق شلتني ​​تمامًا وجعلتني في حيرة من أمري لأنني لن أتمكن من السيطرة على جسدي".

وعرض أول أمس الحفل الأضخم في المملكة المتحدة وهو حفل النجمة العالمية أديل، حيث يعتبر الحفل الغنائي الأول لها بعد أربع سنوات من الغياب، وأقيم الحفل فى بلاديوم لندن، السبت قبل الماضي، لكنه عرض بشكل حصري أول أمس الأحد كجزء من سهرة على قناة ITV الخاصة بعنوان An Audience With Adele.

وظهرت أديل لامعة مثل نجوم السماء حيث أرتدت فستان أسود مرصع بفصوص فضية، واختارت قصة شعرها للأعلي حتي تبرز قصة الفستان، وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم كيت جارواى، ودوا ليبا، وكيت فرديناند، وأبهرت المغنية دوا ليبا، الجميع على السجادة الحمراء من خلال زي وردي من تصميم بلومارين.