شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تنضم للجزء الثالث من "أبو العروسة" مع سيد رجب وسوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة وفاء صادق، عن انضمامها للجزء الثالث لمسلسل "أبو العروسة"، وبدأ فريق العمل التصوير الأسبوع الماضى، ونشرت وفاء صادق، عبر حسابها على إنستجرام، صورة من غلاف سيناريو الجزء الثالث من "أبو العروسة"، وكتبت قائلة: مفاجأة يا ترا إيه اللي وداني عندهم؟ مش هقولكم استنونا" وترد عليها الفنانة رانيا فريد شوقى، قائلة:" أقول أنا مبروك يا جوزاء هتنوري ابو العروسة".



وفاء صادق

وبدأ فريق عمل مسلسل "أبو العروسة" تصوير أول مشاهد الجزء الثالث الأسبوع الماضى، والعمل قد حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور أثناء عرض الجزأين الماضيين، حيث تم تقديمهما على شاشة قناة dmc، ويتولى اخراج الجزء الثالث هانى كمال الذى يكتب العمل أيضاً.

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.