شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "نصيبى وقسمتك": الموسم الرابع رجالى مع التنويع فى قضايا الحواديت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع الموسم الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تصوير حواديت العمل الذي يكتبه عمرو محمود ياسين، والمقرر بدء عرضه نهاية شهر نوفمبر الجارى أو مطلع ديسمبر على أقصى تقدير، حيث تم الانتهاء من تصوير أولى حواديته والتي تحمل اسم "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم وإخراج عصام نصار.

وبدوره أكد أحمد عبد العاطى منتج المسلسل لـ"الخليج 365" أن مسلسل "نصيبى وقسمتك" الموسم الرابع (رجالى) وذلك بالاعتماد على أبطال رجال للحواديت على عكس الموسم الثانى والثالث والذى اعتمد على فنانات لبطولة الحواديت من أجل مناقشة قضايا المرأة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الموسم الرابع سيتم التنويع أكثر في القضايا سواء التي تخض الرجل أو المرأة.

وتم تقديم الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" فى سبتمبر 2019 على طريقة الجزء الثانى من العمل وذلك من خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلف فى كل حكاية، مع تناول العمل قصص متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث عدد كبير من الفنانين منهم هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، ايمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.