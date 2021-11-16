بالفيديو.. زوج نيللي كريم ينفعل على المعجبين :" إيه المهزلة دي ؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انفعل زوج للفنانة نيللي كريم، هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق على معجبيها خلال تكريمها في مهرجان أيام قرطاج السينمائي.

وظهر هشام وزوجته في مقطع فيديو نشرته إحدى القنوات التونسية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

والتقطت الكاميرات لاعب الاسكواش هشام عاشور، وهو منفعلا على المعجبين وذلك أثناء محاولتهم التقاط الصور مع زوجته.

وقال عاشور: "مفيش صور مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي" وغادر مع زوجته مسرعا.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، كرمها مهرجان قرطاج السينمائي، وتعكف حاليا على تصوير مسلسل الجسر للمخرج بيتر ميمي.