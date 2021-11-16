ماجد المصري لسمية الخشاب:" أرفض عمل زوجتي وابنتي في الفن"‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حل الفنان ماجد المصري مساء أمس الاثنين ضيفًا على الفنانة سمية الخشاب في برنامج "بصراحة مع"، وأعلن مجددا رفضه دخول زوجته أو ابنته المجال الفني.

وسألت الفنانة سمية الخشاب المصري خلال ظهوره في البرنامج، قائلة :"أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا؟"، فأجاب :"أنا مش ضد إن الست تمثل، أنا ضد إن حد من بيتي يمثل، بنتي أو مراتي، مش عايزهم يشوفوا التعب والمجهود الرهيب اللي إحنا بنشوفه".

وأضاف:"أنا عشان بحبهم والله، واللي بيحب حد بيحافظ عليه".

الفنان ماجد المصري شارك مؤخرا في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش"، أمام حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي علي، وإخراج أشرف زكي.