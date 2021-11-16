أنغام تطرح “هتشتاقوا”.. “هنقفل حساب مفتوح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت الفنانة المصرية أنغام أغنيتها الجديدة “هتشتاقوا” على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” والمواقع الموسيقية الأخرى.

أغنية “هتشتاقوا” من كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري. فكرة الأغنية جديدة بمضمونها، تعالج موضوع العلاقات الإنسانية في المجتمع، فتوجه من خلالها أنغام رسالة واضحة إلى كل الذين لا يشعرون بقيمة الأشخاص في حياتهم إلّا بعد خسارتهم، وتقول في كلماتها: “هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا.. مفيش غيركوا اللي جرحنا”. وتضيف: “و لما تجونا هنقفل حساب مفتوح وهنخلص قديم وجديد كمان منكوا”.

قدّمت أنغام “هتشتاقوا” اللون الطربي الشعبي الذي حققت من خلاله العديد من النجاحات. وإلى جانب الموضوع الذي تناولته، تميّزت الأغنية بلحنها، فشهد على نقلات مميزة بين جمله اللحنية وتقطيع مختلف بين المقاطع، وكان أداء أنغام مميز حيث فرضت نفسها مرّة جديدة لاعبة محترفة في اللون الطربي الشعبي الذي يتناسب مع امكانيات وقدرات صوتها.

جمهور أنغام تفاعل مع الأغنية على مواقع التواصل الإجتماعي، وشاركوها التعليقات التي أثنت على أدائها المميّز، كما اعتبر عدد كبير منهم أنها قدّمت من خلال “هتشتاقوا” أجمل أغنياتها على الإطلاق.

يذكر أن الأغنية حققت أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من صدورها على قناة أنغام الرسمية بموقع “يوتيوب”.