طلال سلامة يطرب جمهور موسم الرياض بحفلين في لاونج ملك العود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان طلال سلامة حفلةً في “لاونج ملك العود” ضمن الحفلات التي تقام في منطقة البوليفارد بموسم الرياض.

وشهدت الحفلة حضور الفنان عبادي الجوهر، وقدَّم فيها سلامة باقة من الأغنيات الجميلة التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية، وسط تفاعل كبير من الجمهور الغفير الذي حضرها.

وأُعلِنَ عن إقامة حفلةٍ أخرى في اليوم التالي لسلامة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته حفلته الأولى، والأصداء الجماهيرية الواسعة التي تركتها.

يذكر أن الفنان طلال سلامة دخل عالم الفن في الثمانينيات الميلادية، واشتُهر كثيراً بعد تقديمه أغنيةً للمنتخب السعودي بعنوان “الله الله يا منتخبنا”.

درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في التخصص، كما تعلَّم العزف على آلة العود على يد الموسيقار السعودي غازي علي، وتتلمذ على يد الموسيقار والفنان عمر كدرس، والموسيقار سراج عمر، والفنان طلال مداح.