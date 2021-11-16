بالصور – غادة عبد الرازق بأحدث ظهور مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورًا جديدة تجمعها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد 24 ساعة من ظهورهما الأول منذ فترة طويلة، في حفل زفاف جماعي أقيم في محافظة أسيوط بجنوب مصر، وشهد تكريم غادة عن مجمل أعمالها الفنية.

وحرصت غادة على الظهور بإطلالة بسيطة في جلسة تصوير ظهرت في أغلبها بمفردها، وشاركها زوجها في صورتين فقط، ووجهت غادة الشكر لكل من خبير التجميل علاء التونسي ومصفف الشعر هيثم دهب.

وقبلها بساعات أعلنت غادة عبد الرازق، تكريمها في محافظة أسيوط في فعاليات العُرس الجماعي 2021، وسط قيادات القوات المسلحة.

ونشرت عبر حسابها بموقع انستغرام صورة لها برفقة زوجها ومنظمي الحفل وعلقت قائلة: كان ليا الشرف بوجودي وسط قيادات قواتنا المسلحة الباسلة في فاعليات العُرس الجماعى ٢٠٢١ بمحافظة أسيوط تحت قيادة اللواء أركان حرب محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وحرمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أب وراعي لكل الشعب المصري تحيا مصر”.

يذكر أن غادة عبد الرازق كشفت أخيرا سبب عدم حضورها المهرجانات الفنية، قائلة: لا أحب التواجد في المهرجانات.

وأضافت أثناء لقائها في برنامج MBC Trending: مهرجان الجونة أو الإسكندرية أو القاهرة الناس في منتهى الاحترام وبيعزموني.. بس هي تركيبة شخصيات، وأنا مش من الشخصيات اللي تلبسيها وتقولي لها أمشي على الريد كاربت”.

وتابعت: “أنا شخصية مبتكلمش كتير.. فمطلوب مني مجهود كبير.. ألبس وأحط مكياج، وأمشي على الريد كاربت وأتكلم مع الناس وأعمل 50 انترفيو.. أنا مبحبش الزحمة ولا الكلام الكتير، ولا الإضاءة الكتير لأني عشت فيها حياتي”.

وأكدت أن الحالة الوحيدة التي ستذهب للمهرجان فيها هي تكريمها، قائلة: لو هتكرم هروح يوم تكريمي وهبقى في منتهى السعادة.