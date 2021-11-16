فيديو – سوسن بدر تحتفل بعيد ميلادها في كواليس “نقل عام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل فريق عمل مسلسل “نقل عام” بعيد ميلاد الفنانة القديرة سوسن بدر، وذلك داخل موقع تصوير المسلسل، الذي يتم تصويره حالياً، تمهيداً لعرضه في الفترة المقبلة.

ونشرت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها في “إنستغرام”، مقطع فيديو وثق هذا الاحتفال، إذ ظهرت مع زملائها في العمل، وهم يقفون حولها، ويغنون لها احتفالاً بتلك المناسبة.

ووجهت سوسن بدر الشكر إلى فريق العمل على تلك المفاجأة، قائلة: “كل سنة.. وكل الناس بخير”، فيما هنأها الفنانون بعيد ميلادها منهم الفنانة رانيا يوسف، والإعلامية إنجي علي، وروجينا ورانيا فريد شوقي ونسرين أمين، وذلك من خلال التعليقات، وتمنوا لها عاماً سعيداً ناجحاً، فيما تفاعل الجمهور مع صورها ومقطع الفيديو، وتمنوا لها كل النجاح السعادة.

وتبين أن الفنانة المصرية ريم البارودي، هي من قامت بتنظيم مفاجأة الاحتفال واختيار الكيك “التورتة” للحفل، وحرصت على اختيار اللون الأزرق ووضع صور لسوسن بدر بجانب النجوم والشموع، وشكرتها سوسن على مجهودها لحفل عيد ميلادها، كما شكرت القائمين على تصميم الكيك.

مسلسل “نقل عام” بطولة الفنان محمود حميدة وسوسن بدر ودينا وميرهان حسين وريم البارودي وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج عادل أديب، ويُعرض الآن مسلسل “حي السيدة زينب” للنجمة سوسن بدر والفنان محمود عبدالمغني وأحمد وفيق، ودينا وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وسيعرض قريباً للفنانة سوسن بدر مسلسل “البحث عن علا” مع الفنانة هند صبري، بعد 10 سنوات من عرض مسلسل “عايزة أتجوز”، حيث قيل إنه يعتبر الجزء الثاني للمسلسل.