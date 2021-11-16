“مصر الحضن الدافي”.. ماجدة الرومي تتألق في ختام مهرجان الموسيقى العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء أمس الإثنين حفلها على مسرح النافورة في ختام مهرجان الموسيقى العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وافتتحت ماجدة الحفل بأغنية “يا مسا الفل يا بهية”، مقدّمةً بها التحية إلى مصر وشعبها.

وعلى مدى ساعة ونصف الساعة، قدّمت الماجدة على مسرح النافورة في ساحة دار الأوبرا المصرية باقة من أروع أغنياتها بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، استهلتها بأغنية “مساء الفل يا بهية” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان الفنان الشامل مروان خوري.

وقدّمت باقة من أرشيفها الفني: “عم يسألوني عليك، عيناك ليال صيفية، اسمع قلبي، لا تغضبي، غني للحب، مفترق طرق، أنت وأنا، لا تسأل، كلمات، لون معي، مطرحك بقلبي، ميلي يا حلوة”.

كما رحّبت ماجد الرومي بجمهورها المصري، وقالت له: “لو بس المصريين يعرفوا اللبنانيين نحب مصر قد إيه. مصر هي الحضن الدافي الذي يجمعنا ونرتاح فيه”. وتابعت: “مصر الحضن الذي نرتاح فيه من تعب الحروب والدمار، الله يحمي مصر ويبعد عنا كل مكيدة واشوفها متحاوطة بايد الرب ومحمية”.

وأضافت ماجدة: “أشكر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأشكر جيهان مرسي مديرة المهرجان من كل قلبي انك بتفكري فيا في الأوبرا.. الله يزيدكم خير وبركة.. الله يزيدكم سنين طويلة، انا استمتعت اني احضر معهم هذا العمل..حقيقي كنت شايفة قلوبكم.. شكرا لحضوركم”. وقالت للحضور: أرحب فيكم من القلب بمسي عليكم وأتمنى أن نمضي معًا وقتًا لا يُنسى لكم ولنا”.

كما أهدت ماجدة الرومي حفلها إلى روح الدكتور جمال سلامة، أحد أبرز الملحنين المصريين الذين تعاونت معهم، والذي حملت الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية اسمه بجانب العازف الشهير عبده داغر. وقالت عنه “رفيق مشواري الطويل بالفن، عرفته سنة 1975 عندما شاركت في فيلم “عودة الابن الضال”، يومها وزّع “بمفترق الطرق”، العمل الذي لحنه كمال الطويل وكتبه صلاح جاهين، وبعدها استمر المشوار”.

وأضافت: “عملنا معاً في عدد كبير من الأعمال، وكانت لي معه الكثير من المحطات المهمة، كان منها العمل الذي تغنّيه كل بيروت “بيروت ست الدنيا”… فنان لا ينتسى”.

واختتمت ماجدة الرومي الحفل بأغنية “كل ما أقول التوبة” من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي قبل أن تستجيب لنداء الجمهور وتشدو مرة أخرى بأغنية “حي على الفلاح”، من كلمات الأخوين رحباني وألحان محمد عبد الوهاب، ورفعت العلم المصري وقبّلته.