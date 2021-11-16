بصورة رسمية في منزله.. الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ73

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الملك المستقبلي الأمير “تشارلز”، أمير ويلز بيوم ميلاده الـ73، بصورة رسمية جديدة في منزله في هايغروف في جلوسيسترشاير. وشارك الحساب الرسمي للأمير “تشارلز” على إنستغرام صورة له مصحوبة بتعليق جاء فيه: “شكراً لكم على التمنيات الطيبة ليوم ميلاد أمير ويلز.”

وبحسب موقع Hello، بدا الملك المستقبلي أنيقًا في بدلة زرقاء مقلمة، وربطة عنق زرقاء فاتحة، بينما كان جالساً على مقعد بابتسامة على وجهه، وفي الخلفية الحدائق الخضراء في منزله.

وسارع الأمير “ويليام” وزوجته “كيت ميدلتون” بتقديم تهاني يوم الميلاد للأمير “تشارلز” وذلك من خلال خاصية قصص إنستغرام، حيث شاركا صورة للملك المستقبلي مصحوبة بعبارة: “نتمنى يوم ميلاد سعيد لأمير ويلز”.

قضى الأمير “تشارلز” يوم ميلاده في حضور خدمة مهرجان الذكرى السنوية في النصب التذكاري، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على أعلى درجة من النصب التذكاري نيابة عن الملكة التي لم تحضر هذا الإحتفال السنوي بسبب إلتواء في الظهر، بعد أن كان من المقرر حضورها الحفل السنوي وفقاً لما أكده قصر باكنغهام سابقاً، قائلاً في بيان: “ستحضر الملكة حفل إحياء الذكرى السنوية في النصب التذكاري يوم الأحد 14 نوفمبر. وكما في السنوات السابقة، ستشاهد الملكة مراسم الخدمة من شرفة مبنى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.”

وتابع البيان: “إدراكًا لنصائح أطبائها الأخيرة، قررت الملكة عدم حضور خدمة السينودس العام (الجهاز التداولي والتشريعي ثلاثي الغرف لكنيسة إنجلترا) وجلسة الافتتاح يوم الثلاثاء 16 نوفمبر. سيحضر إيرل ويسيكس كما هو مخطط”.

بدأ الأمير “تشارلز” بأداء المهام الملكية نيابة عن والدته الملكة “إليزابيث” خاصة في الأسابيع القليلة الماضية بناءً على نصيحة أطبائها، الذين اقترحوا عليها قضاء بعض الوقت في الراحة والقيام فقط بمهام مكتبية خفيفة.