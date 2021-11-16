كارول سماحة وصراحة التصالح مع الذات.. مع حقوق المرأة ولكن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقابلة تلفزيونية استثنائية من نوعها، بعيداً من الغناء والأداء المسرحي، أطلّت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضمن برنامج “Show Time” على قناة CBC المصرية.

ودار الحوار حول محاور اجتماعية عدة، فسئلت سماحة عن رأيها بالنظرية التي تقول أن المجتمعات تعطي دائمًا الأولوية للذكور، وأن النساء يعاملن بشكلٍ غير عادل في هذه المجتمعات، فأكدت أنها مع حقوق المرأة لكنها شخصية حيادية، ولا تميل للدفاع فقط عن المرأة ضدّ الرجل، بل تنظر إلى الحالة التي يمثلها كل شخص مهما كان جنسه أو عمره أو هويته.

وأثارت كارول سماحة الجدل حين قالت أن الرجل يتعرض في بعض الأحيان إلى التعنيف من قبل المرأة، معللةً ذلك بأن بعض النساء “لا تطاق”، لذلك تعتبر نفسها مناصرة للإنسان عمومًا وضد أي ظلم يتعرض له أي شخص. كما أكدت أنها لا تتقصّد تقديم أغنيات تظهر من خلالها للجمهور أنّها مناصرة للمرأة.

وفي معرض سؤالها عمّا يميّز شخصيتها، اعتبرت كارول سماحة أن شغفها في الفن يدفعها دائمًا إلى التفكير بما ستقدّمه للجمهور، وأن هذا الشغف يولد بعض التوتر لدى الأشخاص الذين تتعامل معهم، مستذكرةً المخرجة بتول عرفه التي تعاملت معها في أحدث أغنياتها “يا شباب يا بنات”، وسابقًا بأغنيتي Bon Voyage و”شكرًا”.

ورفضت كارول سماحة أن تكون أعمالها متشابهة، مؤكدةً أنها تبحث دائمًا عن أفكارة جديدة تكون مختلفة حتى لو جاءت صادمة للجمهور وقالت: “انا فنانة أبحث دائمًا عن التجديد وأفكر ’خارج الصندوق’ لأنني أشعر بالملل من الروتين الفني”.

وتحدّثت عن أغنيتها “شكرًا” والكليب الذي صورّته مع الفنان هاني شاكر بفكرة مميّزة تم تنفيذها لأوّل مرّة في عالم الكليبات الموسيقية، وأكدت أن المخرجة بتول عرفه اعتمدت في الأغنية لأوّل مرّة على أسلوب الديو غير الغنائي، فشكّل العمل نقلة نوعية في عالم الكليبات.

وفي ختام الجزء الأوّل من اللقاء، عبّرت كارول سماحة عن حزنها لتراجه سوق الفني، حيث أنها لم تعد تجد أن باستطاعة الفنان أن يقدّم ألبومًا ناجحًا بكل أغنياته، وعلّقت قائلةً: “هذا أمر محزن”.

يذكر أن الجزء الثاني من اللقاء سيعرض في الأسبوع المقبل.