شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد مارى كوينى.. كيف أثرت فى صناعة السينما مع خالتها آسيا داغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء مع ذكرى ميلاد الفنانة مارى كوينى التي ولدت يوم 16 نوفمبر عام 1913، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية التى نسلط الضوء على أبرزها خلال التقرير التالى، حيث شاركت كبار النجوم بمجموعة من الأدوار المميزة.

بدأت أول أدوارها بمشاركة خالتها المنتجة آسيا، في فيلم غادة الصحراء، وكانت لا تزال وقتها في الـ12 من عمرها.

لا تعتبر مارى كوينى مجرد ممثلة فحسب، وإنما ساهمت في تطوير صناعة السينما بصورة كبيرة، بعدما انتجت مجموعة من الأعمال الهامة مثل أمير الأحلام و عودة الغائب و كانت ملاكا.



مارى كوينى

كما تعتبر مارى كوينى أول من استقدم أول معمل ألوان في الشرق الأوسط عام 1957.

ربما لا يعلم كثيرون أنها هي والدة المخرج نادر جلال، بعدما تزوجت والده احمد جلال وكونت معه هو وخالتها اسيا ثلاثى بارز ساهم في اعمال عديدة من خلال التأليف والإنتاج.

جدير بالذكر أن الفنانة مارى كوينى توفيت فى شهر نوفمبر ايضاً، وتحديداً فى الـ 25 نوفمبرعام 2003.