شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن الشبه بين"Red Notice"و"لص بغداد":"وبتزعلوا لما ناخد حاجه منكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر النجم محمد إمام من التشابه بين أحداث فيلم "Red Notice" الذي يلعب بطولته النجم العالمي داوين جونسون "ذا روك" وريان رينولدز وجال جادوت، وفيلمه "لص بغداد"، بعد تأكيد أراء الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي علي ذلك.

ونشر محمد إمام بعض من تغريدات الجمهور التي ترى أن قصة الفيلم الأمريكي مقتبسة من فيلم "لص بغداد" الذي قدمه "إمام" قبل حوالي عامين، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"و بتزعلوا لما ناخد حاجه منكم".



محمد امام

و طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن Red Notice الفيلم بشكل نهائى عبر منصتها الإلكترونية، حيث إن الفيلم يعد أضخم إنتاجات الشركة على مدار السنوات الأخيرة.

يدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الإنتربول، لكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دواين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جال جادوت، ورايان رينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة.

وفيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.