شكرا لقرائتكم خبر عن Venom: Let There Be Carnage يقترب من نصف مليار دولار منذ طرحه فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب إيرادات فيلم Venom: Let There Be Carnage من كسر حاجز نصف المليار دولار، حيث وصلت إلى 441 مليونًا و507 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، وكان قد حقق العمل 90 مليون دولار في العرض الافتتاحى بـ4225 دار عرض أمريكية، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Venom: Let There Be Carnage بين 202 مليونًا و707 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و238 مليونًا و800 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم Venom: Let There Be Carnage، من إخراج آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.

كما كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام النجم العالمي توم هاردي والنجم العالمي تشانينج تاتوم، إلى بطولة فيلم جديد يسرد قصة حقيقية عن إحدى الحروب الأمريكية فى أفغانستان والتى ستركز على إنقاذ بعض الرهائن.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفةcollider، فإن الثنائي توم هاردي وتشانينج تاتوم، أعلنا الانضمام لفيلم جديد يسرد قصة إنقاذ بعض الرهائن فى أفغانستان، وسيكون من إخراج جورج نولفي، ومن انتاج شركة يونيفرسال.

ويركز الفيلم على ثلاثة من أعضاء فريق القوات الخاصة السابقين الذين يخاطرون بشجاعة بحياتهم للعودة إلى الجنون المتصاعد جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأفغان في مهمة لإنقاذ العديد من العائلات والحلفاء الذين تركوا وراءهم وسط حالة من الفوضى والهلع أثناء السقوط السريع لأفغانستان.