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أيتن عامر عن والد يسرا اللوزي: "أستاذ كبير ومؤثر في حياة ناس كتير"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الفنان محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي والذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين عن عمر يناهز 63 عامًا.

وكتبت أيتن: "الله يرحمه كان مؤثر في حياة ناس كتير وأستاذ كبير خالص العزاء إلى زميلتي يسرا اللوزي في وفاة والدها اللهم ارحمه واغفر له".

وتوفي صباح أمس الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأعلن المخرج محمد العدل عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة وكتب: "يا محمود.. محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه.. والبقية في حياتك يا يسرا".

الفنان الراحل محمود اللوزي، عمل أستاذا للتمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية، وشارك بالتمثيل في عدة أفلام، منها "عشم، بالألوان الطبيعية، وميكرفون"، ومسلسل "الخروج".

محمد يوسف

محمد يوسف

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