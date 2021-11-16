محمد علي رزق يروج لفيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد علي رزق لفيلم "المحكمة"، المقرر عرضه 24 نوفمبر الجاري بجميع دور العرض.

ونشر "رزق" بوستر الفيلم، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق: "المحكمة، إبتداء من 24 نوفمبر بجميع دور العرض".

"المحكمة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: غادة عادل، محمود عبدالمغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وغيرهم.

الفيلم من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويتناول العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور في يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.