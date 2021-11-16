شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية بـ"ليلتكم سعيدة" و"آه كارميلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر في الدورة المقبلة من مهرجان أيام قرطاج المسرحية بعرضين تم اختيارهما من قبل لجنة المشاهدة والاختيار وهما عرض "ليلتكم سعيدة" للمخرج خالد جلال من انتاج المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، ومسرحية "آه كارميلا" إخراج أشرف على، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



مصر تشارك في ايام قرطاج المسرحية بعرضين

وتنعقد الدّورة الثّانية والعشرين للمهرجان خلال الفترة الممتدّة من 04 إلى 12 ديسمبر 2022، وستمثّل هذه الدّورة انطلاقة فنّية جديدة وعودة الرّوح إلى الفضاءات المسرحية بشكل خاص واستئنافا للعروض المسرحية التي ينتظرها المهنيون والجمهور العريض منذ أكثر من سنة بعد الرّكود الفني وتذبذب النّشاط الثّقافي بشكل عام في البلاد بسبب جائحة كورونا التي تسبّبت في تأجيل التّظاهرة السّنوية الأكبر للمسرح في الوطن العربى.

المهرجان به عدة اقسام منها مسابقة رسمية وعروض موازية تونسية وعربية وأفريقية إضافة إلى الانفتاح على مختلف التجارب المسرحية العالمية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورشات والتّدريبات والتّكريمات والندوات الفكرية التي سيؤثّثها عدد من المشرفين على القطاع الثّقافي والمسرحى.