رهف القحطاني تكشف بأنها مطلقة.. وتعلن عن عمرها الحقيقي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 05:43 صباحاً - فاجأت مشهورة “سناب شات”، رهف القحطاني، والمعروفة بـ”وذ نكهة” متابعيها لأول مرة عن طلاقها، وسر امتلاكها منزل وسيارة قبل شهرتها.

وقالت رهف القحطاني في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بتطبيق ”سناب شات“، إن حياتها قبل الشهرة ”كانت طبيعية ولم تعان من الفقر أو غيره“، مشيرة إلى أنها ”كانت تعمل سكرتيرة في أمانة مدينة الدمام السعودية، قبل أن تستقيل بعد دخول عالم الشهرة“، وفق تعبيرها.

وأوضحت “القحطاني” ، أنها تبلغ من العمر حاليًا 22 عامًا من مواليد 1999، وفي شهر يناير القادم سيكون عمرها 23 سنة.

وبشأن التساؤلات حول امتلاكها سيارة ومنزل قبل الشهرة، أجابت، بأن “طليقها هو من اشترى لها المنزل، كما اشترى لها سيارة في بداية الزواج”.

وترى القحطاني أن سبب شهرتها هي ”نيتها الصادقة الصافية“، على حد وصفها، لذلك تحوّلت حياتها بشكل كبيرة بسبب كلمة واحدة ”وذ نكهة“، التي أحدثت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية، لتكون سبب شهرتها بعد ذلك.

وأضافت: ”قبل الشهرة كنت بحلم يكون عندي بيزنس، لكن الحين ما أحتاج أحد يشاركني علشان يعطيني رأس مال، فحياتي تغيرت في يوم واحد بسبب كلمة“.

وأكدت خلال الفيديو أن ظروفها المادية كانت ”مستورة“، إلا أنها مرت بظروف صعبة مثل أي شخص طبيعي، لكنها استبعدت فكرة معاناتها من الفقر قبل الشهرة.