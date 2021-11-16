شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Halloween Kills يحقق 130 مليون دولار بعد شهر عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديد Halloween Kills إيرادات وصلت إلى 130 مليونًا و423 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 15 أكتوبر الماضى، بدور العرض حول العالم، وانقسمت إيرادات فيلم Halloween Kills الجديد بين 91 مليونًا و 447 آلاف دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، و 38 مليونًا و 976 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك كان قد حقق فيلم الرعب Halloween Kills إيرادات غير متوقعة وضئيلة للغاية وصلت لـ4.9 مليون دولار فى اليوم الأول من عرضه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان القائمون على الفيلم يتوقعون إيرادات تتخطى الـ25 مليون دولار فى اليوم الأول له.

فيلم Halloween Kills من بطولة كايل ريتشاردز، أنتوني مايكل هول، جودي جرير، جيمي لي كورتيس، ديلان أرنولد، آندي ماتيشاك، روبرت لونجستريت، تشارلز سايفر، كادرولشا أونا كارول، عمر ج. دورسي، ستيفاني ماكنتاير.

وحقق الجزء الأول من العمل، الذى طرح تحت اسم "Halloween" من بطولة كيرتيس وإخراج ديفيد جوردون جرين، إيرادات تخطت الـ250 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تعود لي كورتيس، صاحبة الـ 62 عاماً، في الجزء الجديد لمواجهة القاتل المرعب مايكل مايرز، العائد من الموت، وصاحب الشخصية الأكثر رعبًا في عالم السينما، كورتيس التي تجسد شخصية لوري سترود، هي من ستوقف مايرز من جديد بعد إعادة احياءه من جديد، وعودته للانتقام والقتل.

كما كشفت الشركة المنتجة لفيلم الرعب المنتظر Halloween Kills، عن توفير عرض الفيلم على منصة الفيديوهات الأمريكية Peacock تزامنًا مع عرضه في دور السينما العالمية، حيث يعرض الفيلم فى 15 أكتوبر المقبل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم "Halloween Kills" من بطولة جيمي لي كورتيس في دور جليسة، سيعرض على المنصة بتكلفة اشتراك شهرية 4.99 دولار أمريكي، أو بتكلفة 9.99 دولار أمريكي بدون إعلانات وسط العرض، للسماح بمشاهدة الفيلم بدون الذهاب الى السينمات وسط تفشي جائحة كورونا.