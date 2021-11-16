رامي إمام عن محمود اللوزي: "غير وجهة نظري عن المسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المخرج رامي إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان محمود اللوزي، والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 63 عامًا.

ونشر رامي، صورة الراحل محمود اللوزي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الراجل ده هو اللي حببني في المسرح، رغم إني مولود في المسرح.. قضيت معاه أحلى سنين حياتي في الجامعة.. اشتغلت معاه كممثل وأنا طالب في الجامعة وكان عندي عشرين سنة".

وأضاف: "غيّر وجهة نظري عن المسرح والأدب المسرحي بأسلوبه اللذيذ وخفة دمه.. كنت تحسه أخوك قبل ما يكون أستاذك.. أهلاوي حتى النخاع.. تتلمذ على يده أجيال وأجيال.. وكان لسه بيدرس وبيمثل وبيخرج لحد آخر يوم في حياته.. رحم الله أستاذي ومعلمي الدكتور محمود اللوزي.. ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويصبر أهله.. خالص العزاء ليسرا وأحمد وسوسن".

وتوفي صباح أمس الإثنين الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأعلن المخرج محمد العدل عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة وكتب: "يا محمود.. محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه.. والبقية في حياتك يا يسرا".

الفنان الراحل محمود اللوزي، عمل أستاذا للتمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية، وشارك بالتمثيل في عدة أفلام، منها "عشم، بالألوان الطبيعية، وميكرفون"، ومسلسل "الخروج".