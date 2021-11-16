الأوبرا تستضيف فرقة باليه مسرح سان بطرسبرج الروسية 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعاقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مع فرقة باليه مسرح سان بطرسبورج الروسية لتقديم العرض الشهير "بحيرة البجع" لمدة أربع ليالي بالقاهرة والإسكندرية وذلك في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة على المسرح الكبير ومساء السبت نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية."

وأعلن رئيس الأوبرا أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وأشار إلى أن استضافة الفرقة يأتي ضمن الخطط الهادفة إلى تفعيل فكرة حوار الحضارات، مضيفًا أن فرقة باليه مسرح سان بطرسبرج تعد من أهم الفرق العالمية التي تتميز عروضها بالتناغم والحيوية والحديثة وتضم نخبة من راقصي الباليه المحترفين .

وعن العرض أكد رئيس الأوبرا أن بحيرة البجع من روائع فن الباليه ووضع موسيقاه العالمي تشايكوفسكى وصمم رقصاته ماريوس بيتيبا وتم تقديمه لأول مرة عام 1887 في موسكو على مسرح البولشوي وحقق نجاحا كبيرا منذ ظهوره وحتى الآن ، مشيرا أن الفرقة تؤديه بأسلوب مميز يجمع بين الخيال والإبهار.