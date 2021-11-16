مودل آش تثير الجدل: “تعال اضمك في الصدر بين الضلوع”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - أثارت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها استعرضت فيها صدرها بشكل فاضح.

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وبدت ​مودل آش بتسريحة شعر منسدل وشفاه باللون الأحمر القوي، وكتبت تعليقاً قالت فيه: “تعال اضمك ف الصدر بين الضلوع.. ارويك من نبض قلبي وترتوي من انفاسي”.



وأثار المنشور الجدل بين المتابعين وعرّض مودل آش لموجة من الإنتقادات، بسبب إستعراض جسمها بمنشوراتها.



وكانت كشفت عن اسمها الكامل من خلال كوب القهوة الذي اشترته، والذي كتب عليه اسمها. ولم يعرف ان كان هذا اسمها الحقيقي، والاسم الذي تستخدمه في الولايات المتحدة الاميركية، الا انه اتضح ان اسمها “آشلي”.