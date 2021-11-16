العراقية داليا نعيم تصدم المتابعين بحجم شفاهها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - دائماً ما تخضع الإعلامية والممثلة العراقية داليا نعيم لعمليات تجميل، حتى باتت صورها لا تشبه نفسها، وتظهر كل فترة بوجه جديد. ومؤخراً خضعت لعملية تجميل وتكبير لشفتيها صدمت فيها المتابعين بشكل كبير.
ونشرت داليا صورة لها عبر خاصة الستوريز عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها وقد أصبح حجم شفافهها وفمها كبير إلى درجة مخيفة وغير طبيعية.
ووصلت ببعض المعلقين لوصف ظهورها بهذا الشكل بالمقزز، وأنه عليها فعل شيء حتى تعود كما كانت.
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