جدل كبير في السعودية بعد تشكيك رهف القحطاني بنسب طفلة اميرة الناصر!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني موجة كبيرة مى الجدل عبعد تحديها مواطنتها المشهورة أميرة الناصر واندلاع حرب كلامية بينهما، على إثر تشكيك ”القحطاني“ بنسب ابنة ”الناصر“ المولودة حديثا.

وكانت رهف القحطاني أعلنت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها ”تعرض مليون ريال إذا أثبتت أميرة الناصر أن الابنة هي ابنتها“، لتعاود تحديها بالقول إنها ”تعرض مليوني ريال“: ”طبعا أنا ما رح خليها مليون رح خليها ثنين مليون، بس تجبلي شهادة الولادة، وشهادة الولادة مو مسجلة (..) ابقى شهادة الولادة بس (..) خلصنا كذب إذا المحامي سحب وكالته منك“.

وردا على منى الفرم، التي دافعت عن أميرة الناصر بتأكيدها أن الابنة هي ابنة أميرة الناصر، أوضحت رهف في معرض حديثها ”وعلى الحليب اللي يطلع، صاحبتك اللي تقول وتحلف فيه حليب، لان عندك طفل عنده سنة أو سنتين، فشي طبيعي يكون في حليب“.

وتابعت ”ادعي لنفسج يغير من حالج للي يرثى له، والمصايب اللي انتي فيها، اللهم لا شماتة، لكن انتي عارفة اش فيك واش وراك واش مسوية، والقضايا الي عليج“.

بدورها، أعلنت أميرة الناصر عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها ستكشف ”جميع ما لديها“، واكتفت بتعليق جاء فيه ”أنا تعبت نفسيا وبعلمكم كل المواضيع اليوم خلاص“.

وتأتي تصريحات رهف القحطاني الأخيرة، عقب انقلاب مفاجئ في علاقتها مع أميرة الناصر، حيث كانت خرجت عبر حسابها في ”سناب شات“ لتتهم الناصر بالكذب المتعمد بشأن ولادتها ابنتها.

وسبق أن أعلنت أميرة الناصر عقب ولادتها ابنتها، أنها سمّتها ”رهف“ على اسم المشهورة ”رهف القحطاني“، لتتوجه الأخيرة وتبارك لها بولادتها وتهنئها.

وبررت ”القحطاني“ سبب اتهامها، أنها ”لم تستطع الصمت أمام ما رأته بأم عينيها من كذب“، لتندلع لاحقا حرب على ”السوشيال ميديا“، بين مشهورات مع وضد كل من ”القحطاني“ و“الناصر“.