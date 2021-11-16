شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار العندليب فى عمل مسرحى أخرجه خيرى بشارة بعنوان "حبيبتى من تكون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج خيرى بشارة مشوار العندليب عبد الحليم حافظ العاطفي ومسيرته الغنائية والفنية من خلال مسرحية "حبيبتي من تكون" التي يتم عرضها بموسم الرياض، والمسرحية تأليف الكاتبة عزة شلبى وأحمد نبيل، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الشباب من خريجي مركز الابداع الفني والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج المنفذ للعرض الفنان أحمد محارب "دوجلاس".



فريق عمل المسرحية من الشباب

المسرحية تتضمن بعض من مشوار وقصة حياة العندليب من خلال المرور على بعض علاقاته العاطفية، التجربة جديدة من نوعها وتعتبر تعاون فني مشترك بين دول مختلفة حيث تعرض المسرحية في موسم الرياض.



المخرج خيري بشارة مع بطلات المسرحية

أما عن نجوم العرض فيشارك فيها محمود الغندور في دور (حليم) ومروة عيد (كاريمان) والحان المهدى (سعاد حسني) وأميرة عبد الرحمن (ديدى) وريهام محي (ميمى) وهالة مرزوق (مروة الجزائرية) ومحمد خالد (إسماعيل شبانة) ومحمد دسوقي (محمد شبانة ) ونجلاء فوزى (علية شبانة) وعبد الرحمن القليوبي (محمد الموجي) ومحمود وهبة (الابنودي) واحمد وهبة (بليغ حمدى) وعبد المنعم محمد ( كمال الطويل ) وأمير الصم ( أحمد فؤاد حسن ) وهدير مصطفي (هنية) واحسان الترك ( جد ديدى ) وعادل الحسيني (فطين عبد الوهاب) وكريم عبد الجواد (حسين كمال) وأمنية العربي (العرافة) ومحمود راتب (دكتور هشام ) واسراء الصابوني ودينا عماد وعبد الفتاح محمد .