الايرانية ماهلاغا جابري بالملابس الداخلية على شرفة احد الفنادق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - أثارت عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة ماهلاغا جابري حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها صورة لها من على شرفة أحد الفنادق في مكسيكو.
وظهرت ماهلاغا في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي ملابس داخلية باللون الأبيض، وتضع منشفة على رأسها لأن شعرها لا يزال مبلول.
وصدمت مهلقا الجمهور بإطلالتها هذه التي لم تراعي فيها الإخلاقيات العامة، وكتبت معلقة: “أنا أقوم بإصلاح نفسي عندما أكون وحدي”.
كما نشرت ماهلاغا صورا اخرى ظهرت في احداها بدون حمالة الصدر بينما كانت ممدة على السرير.
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