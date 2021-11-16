لاول مرة منذ سنوات.. ميريام فارس تكشف أسرار مرضها وأزمتها النفسية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 02:43 صباحاً - أطلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في حلقة من الموسم الجديد لبرنامج “٤٠” الذي تقدّمه الإعلامية جيسيكا عازار عبر شاشة “الام تي في” اللبنانية.

من أبرز ما جاء في هذه الحلقة هو حديث ميريام عن المعاناة النفسية التي مرت بها خلال فترة مرضها، مشيرة الى أنها تخطت الأزمة النفسية بعد زيارتها لأخصائية نفسية وبعد تعافيها جسدياً،

وقالت ميريام فارس إنها لا تريد الحديث عن تفاصيل فترة مرضها، لأنها ترفض نقل معاناتها للجمهور أو في أعمالها.

كما كشفت كذلك سبب تغيّر صوتها، والبُحّة خلال الكلام، وقالت إنها فور ظهورها لم تتقبلها، وذهبت إلى عدد من الأطباء لعلاجها، وسافرت إلى الخارج لدرجة أنها زارت طبيب الفنانة العالمية سيلين ديون، واكتشفت في النهاية أن البُحّة وراثية، وتذكرت ان والدتها وعدداً من أقاربها يعانون المشكلة نفسها.

وأكدت ميريام فارس أنها تصالحت معها في الوقت الحالي، خاصة بعدما أعجب بها الجمهور، ونفت أن تكون هناك علاقة بين البحّة في صوتها وفترة مرضها.