شكرا لقرائتكم خبر عن زوج نيللي كريم ينفعل على جمهورها في تونس: مفيش تصوير إيه المهزلة دي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، لحظة انفعال لاعب الاسكواش هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، على بعض المعجبين اثناء حضورها لمهرجان قرطاج السينمائي الذى تم تكريمها فيه، وسرعان ما تداول عدد من مستخدمي منصات السوشيال ميديا الفيديو بشكل واسع.

وظهر عاشور في الفيديو الذى تداول عبر منصات السوشيال ميديا وتم نقله من أحد البرامج التونسية، وهو ينفعل على عدد من معجبيها لحظة دخولها أحد الفنادق، ليمنع التصوير معها بسبب تزاحمهم عليها قائلاً: "مفيش صور مش هناخد صور مع حد، إيه المهزلة دي".

وعلى جانب آخر، تنتهى النجمة نيللى كريم من تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسلها الجديد "الجسر"، بعد أسبوع والذى يشاركها فى بطولته الفنان عمرو سعد ومن المقرر عرضه قريبًا من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وتظهر نيللى فى دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللى كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى ومها نصار، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض