شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة بسمة بالزي الفرعوني في مهرجان قرطاج السينمائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة بسمة، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة لها ترتدي فيها الملابس الفرعونية أثناء مشاركتها في مهرجان قرطاج السينمائي، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، جلسة التصوير التي ارتدت فيها فستان طويل باللون الأسود مزين ببعض الكلمات الفرعونية لتلفت نظر متابعيها.



الفنانة بسمة بالزي الفرعوني



الفنانة بسمة فى جلسة التصوير

وفى تصريحات للفنانة بسمة مؤخرا، أثناء لقائها الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، قالت إنها كانت محظوظة بالعمل مع عدد من الأسماء الكبيرة في السينما والدراما، مثل الكِبار يسري نصر الله وشريف عرفة وداوود عبد السيد، خاصة أنهم من اختاروها في أعمالهم، ولكنها تعتبر أنها لم تجرب كل أشكال التمثيل حتى الآن، مشيرة إلى أن التمثيل عبارة عن مساحة كبيرة، جربت منها أجزاء وهناك أجزاء ما زالت لم تجربها.

وأضافت بسمة عندما عرض علىّ فيلم ماكو، ضحكت وقلت إن هذه النوعية من الأفلام لن تحدث عندنا، لأن هناك أشياء يمكن أن نقبلها من الخواجة، ولكن لا يمكن أن نقبلها هنا، وفي الوقت نفسه لا يوجد المعرفة التقنية التي تمكنا من عمل مثل تلك الأعمال، وبعض الزملاء عندما علموا أنني سأشارك في هذا العمل اتهموني بالجنون".



الفنانة بسمة فى مهرجان قرطاج

وقالت بسمة: "كنت على ذمة هذا المشروع في 2018، قمنا بالتصوير في 2019، ومنذ عام 2018 وحتى منتصف 2019، كانت مرحلة اختيار الممثلين، وتعلمت مهارات الغطس التي يجب تعلمها للمشاركة فى العمل، وفى أول مرة حاولت الغطس أصبت بحالة هلع، وكنت أقل واحدة في المجموعة فيما يتعلق بالغطس، ولكن ما شجعني على تلك التجربة، هو أننى أحب الخيال البصري، ولدي قناعة أن فيلم يظهر بصورة جيدة، يعنى أننا سنكسر حاجز أن هذه الأفلام مقتصرة على الأفلام الأجنبية فقط".