شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تفقد ابنها في الحلقة الثالثة من حكاية "ويبقي الأثر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت قناة دي ام سي في عرض مسلسل “إلا انا” حكاية “و"يبقي الأثر”، والذي تقوم ببطولته الفنانة نجلاء بدر، والفنان مصطفى درويش، وعدد كبير من الفنانين.

وواصلت نجلاء بدر إبداعها في المسلسل، بعد أن احتلت تريند محركات البحث، أمس في الحلقة الثانية في مشهد جمعها بنجلها الذي جسد شخصيته أحمد عنان .

وفي حلقة اليوم وهي الثالثة قامت الأم الشخصية التي تقوم بها الفنانة نجلاء بدر، باصطحاب الأولاد الي أحد الشاليهات، وذلك لقضاء يومين من الراحة قبل استقبال الأيام الدراسية.

وحدثت عدد من الخلافات بين الأم وابناءها بسبب عدم وجود أي خدمات في القرية التي تواجدوا فيها وقامت بتوفيرها لهم أحد أصدقاء والدتهم في العمل، بينما فوجئت الأم بأن نجلها الطفل الصغير “إياد” اختفي فجأة ولم يعرفوا المكان الذي اختفي فيها بعدما حدث مشهد فلاش باك بين الطفل ووالده المتوفي الذي تذكره اثناء تواجده في حديقة القرية، ليختفي الطفل بعد رؤية والده الشخصية التي يقدمها الفنان كريم كوجاك.

يشارك في الحكاية كل من الفنان الكبير لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش والهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

وتنتظر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهارده يوم جميل" مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.