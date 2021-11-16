شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 3 ممثلين جدد للموسم الثالث من City on a Hill والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشبكة المنتجة لـ مسلسل City on a Hill إحياء العمل من جديد، بعد إلغائه في يونيو الماضى، موسمين، وذلك من خلال الإعلان عن 3 ممثلين جدد ينضموم للموسم الثالث من السلسلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وينضم كل من كوربين بيرسن وجوان كيلي وإيرني هدسون إلى كيفن بيكون وألديس هودج في سلسلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

سيشهد الموسم الثالث من City on A Hill بعض التطورات الجديدة لـ شخصية بيكون، وهو جون "جاكي" رور، الذى يعمل كـ ضمان لعائلة ثرية، حيث تسير الأمور على ما يرام حتى يتم الكشف عن بعض الأسرار.

سيلعب برنسن دور سنكلير درايدن، وهو عضو اجتماعي سابق في بيكون هيل وعميل مكتب التحقيقات الفدرالي البارز الذي كان معلمًا لجاكي، ولكن خلف السحر والكاريزما هناك تصرف أكثر غرابة.

وتلعب كيلى شخصية Letitia، زوجة Sinclair القوية التي تتمتع بحس فكاهي حاد، وذلك بعد أن خرجت من عدد من الصعوبات، فإن Letitia على استعداد لقبول التنازلات في زواجها للحفاظ على أسلوب حياتها الفخم.

كما سيلعب هدسون دور فرانكلين وارد، والد ديكورسي، القس المعمداني في بروكلين الذي كان في يوم من الأيام لديه حضوراً وسلطة قياديين، ومن ثم يختفى فرانكلين بسبب تدهور صحته.

مسلسل City on a Hill من بطولة كيفن بيكون، ألديس هودج، لورين إي بانكس، مارك أوبراين، أماندا كلايتون، ماثيو ديل نيجرو، وجيل هينيسي، بيرنيل ووكر، لوسيا رايان، كاميرون كيرس، شانون والاس وجون دومان ومايكل أوكيف.

وتدور أحداث مسلسل City on a Hill، حول قصة في التسعينيات في بوسطن التي تركز على مساعد المدعي العام ديكورسي وارد (هودج)، وشراكته غير المتوقعة مع وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الفاسد جاكي رور (بيكون)، وركز الموسم الثاني على مشروع إسكان فيدرالي في حي روكسبري يعاني من عنف المخدرات وانعدام الثقة في تطبيق القانون المحلي، نظرًا لأن زعيمة التحالف جريس كامبل (ووكر) تعمل بلا كلل نيابة عن المجتمع، فإن جهودها تقوض بسبب نشاط العصابة الذي يحدث تحت أنفها مباشرة.